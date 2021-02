FOTO Fosta diva a tenisului feminin e la fel de atragatoare si dupa doua nasteri

FOTO

Frumoasa sarboaica este casatorita cu fostul fotbalist Bastian Schweinsteiger, campion mondial cu Germania in 2014, si impreuna au doi copii: Luka (3 ani) si Leon (2 ani).Ana a ramas la fel de frumoasa ca pe vremea cand era socotita cea mai atragatoare jucatoare din tenisul feminin si castiga bani din contractele de publicitate pe care le onoreaza pentru diferite branduri.Ana Ivanovici a fost numarul 1 mondial in 2009 si a castigat Roland Garrosul in 2008.Citeste si: