Succes deosebit pentru câștigătoarea turneului WTA de la Cluj Napoca

Petkovic a învins-o, în finală, cu scorul de 6-1, 6-1, pe Mayar Sherif din Egipt, locul 119 mondial, după un meci care a durat 60 de minute.Câştigătoarea turneului obţine un premiu de 29.200 de dolari şi 280 de puncte WTA, iar învinsa din finală, 16.398 de dolari şi 180 de puncte.Pentru Petkovic, 33 de ani, acesta a fost al şaptelea trofeu din carieră, primul din 2015 (Antwerp). Ea mai are şase finale pierdute, una anul acesta, în iulie, la Hamburg, în faţa Elenei Ruse.Jucătoarea germană va urca 23 de poziţii după acest succes, până pe locul 68.Mayar Sherif, 25 de ani, aflată la prima finală WTA, va urca şi ea, până pe locul 97 WTA, cel mai bun din carieră.Andrea Petkovici are 1.80m, 69 de kilograme şi 26 de ani. Considerată una dintre cele mai inteligente jucătoare din circuit, Petkovici are pasiuni bizare pentru un sportiv nevoit să fie permanent în mişcare în circuitul WTA. Nemţoaica născută la Tuzla, în Bosnia-Herţegovina, are o înclinaţie pentru filosofie. Citeşte Nietzsche, Hegel, Camus sau Goethe, e nelipsită de la teatru şi vizitează muzeele importante din zonele în care joacă.