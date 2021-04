Un nou inceput pentru Andrei Pavel. Ce provocare a acceptat fostul numar 13 ATP: "Transfer de marca"

"Transfer de marca la cel mai titrat club al tarii: Andrei Pavel antreneaza la CS Dinamo! Fostul mare tenisman roman Andrei Pavel (47 de ani) s-a alaturat Clubului Sportiv Dinamo Bucuresti. ''Cneazul'', cum este cunoscut cel de-al treilea jucator roman, dupa Ilie Nastase si Ion Tiriac , ca numar de victorii in echipa de Cupa Davis a Romaniei, va antrena la grupa de performanta a clubului, in special tineri jucatori care ii calca puternic pe urme", informeaza, joi, CS Dinamo pe site-ul sau oficial.Andrei Pavel este cel mai valoros jucator roman de simplu de dupa 1989. A debutat in 1990, la varsta de 16 ani, iar pana la retragerea sa din 2009 a jucat la cel mai inalt nivel. A castigat trei titluri ATP la simplu, intre care Mastersul de la Montreal (2001), si sase la dublu. Cea mai buna clasare a sa a fost locul 13 ATP. In Cupa Davis a castigat de 40 de meciuri.Dupa retragerea din activitatea de jucator, Andrei Pavel a fost timp de opt ani capitan al echipei de Cupa Davis a Romaniei si a antrenat jucatori de top mondial. Intre acestia se afla si doua jucatoare care au ocupat locul 1 in clasamentul WTA, Jelena Jankovic si Simona Halep. De asemenea, el a fost antrenorul perechii dinamoviste medaliate argint la JO 2016, Florin Mergea Din vara anului trecut, Andrei Pavel antreneaza trei dintre cei mai talentati si valorosi tineri jucatori romani, David Nicholas Ionel, Sebastian Gima si Stefan Palosi.