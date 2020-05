Andy Murray revine in tenis

Ziare.

com

Murray, 33 ani, nu a mai jucat de la turneul final al Cupei Davis din noiembrie 2019, din cauza complicatiilor de la soldul sau. Scotianul planuia sa revina la Miami Open din martie, inainte ca sezonul ATP sa fie suspendat din cauza Covid-19.LTA a precizat ca pe langa fratii Murray la turneul ''Schroders Battle of the Brits'' vor mai participa britanicii Dan Evans si Kyle Edmund, iar partidele de la centrul national de tenis din Londra vor fi transmise de Amazon Prime.La inceputul lunii mai, ATP si Federatia internationala de tenis (ITF) au decis prelungirea suspendarii tenisului profesionist pana la 31 iulie.Murray are in palmares trei titluri de Mare Slem, doua cucerite la Wimbledon (2013, 2016) si unul la US Open (2012).