Reacție fabuloasă a sportivei care a pierdut locul la Turneul Campioanelor: ce imagine a postat

Anett Kontaveit a învins-o pe Simona Halep în finala Transylvania Open, reușind să se califice in extremis la Turneul Campioanelor.

Miza a fost uriașă și pentru că premiile puse în joc sunt extrem de ridicate. Cele opt sportive calificate vor pleca acasă cu cel puțin 400.000 de dolari.

Prin victoria de la Cluj-Napoca, Anett Kontaveit a reușit să îi "fure" locul lui Ons Jabeur, din Tunisia.

Aceasta a avut o serie de postări amuzante peTwitter. Mai înti, a felicitat-o pe Anett, apoi a postat o poza în care o strânge de gât pe estonă. "Între timp, în capul meu"

La Turneul Campioanelor vor participa Sabalenka, Krejcikova, Swiatek, Pliskova, Sakkari, Muguruza, Badosa și Kontaveit.

Ons Jabeur va merge la Guadalajara ca rezervă.

Huge Congrats Anett you really deserve this spot 👏👏❤️ And the dress as well 😅