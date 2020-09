Adorabil. Fosta tenismena Anna Kournikova si-a pregatit fetita de 7 luni pentru turneul de la Wimbledon

Celebra mai degraba pentru frumusete si pentru impactul mediatic creat in jurul ei prin relatia de lunga durata cu cantaretul Enrique Iglesias, Anna Kournikova n-a reusit sa castige nici macar un turneu WTA , apogeul sau in tenis fiind atins in 1997, atunci cand a patruns pana in semifinalele turneului de Grand Slam de la Wimbledon Acesta este si motivul pentru care Anna si-a amintit de performanta de pe iarba londoneza prin intermediul fiicei sale de numai 7 luni, al treilea copil pe care il are alaturi de Iglesias, dupa gemenii nascuti in 2017. Astfel, Kournikova a imbracat-o pe micuta Mary in albul traditional de la Wimbledon si a pozat-o intr-o postura adorabila, impartasita apoi pe contul de Instagram. "Wimbledon, aici sunt...", a mentionat rusoaica, sperand ca fiica sa ii va depasi reusitele din tenis.