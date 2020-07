Antrenorul Simonei Halep: "Mi-ar placea sa fiu ca o voce a lui Dumnezeu pentru ea"

''Mi-ar placea sa fiu ca o voce a lui Dumnezeu pentru ea, de fiecare data cand face ceva gresit sa auda aceasta voce venind dintr-un colt al terenului. Inca nu am reusit sa fac asta, dar sper ca aplicatia pe care o folosim se va dezvolta si voi gasi o cale'', a spus Cahill amuzat.''Ca antrenor am fost nevoit sa evoluez si sa fac lucruri pe care nu le-am mai facut pana acum'', a explicat tehnicianul, care a relatat ca o urmareste pe Simona la antrenamente prin intermediul unui sistem video, din Australia, din fata computerului, in fiecare zi in ultimele patru saptamani.Nu pot vorbi cu ea, dar Simona are un microfon intr-un colt al terenului. Daca am ceva sa ii transmit o fac prin intermediul lui Artie (Artemon Apostu-Efremov) sau ii scriu un scurt mesaj dupa exercitiu.Ii place sa faca multe pauze, iar la fiecare 5-10 minute merge in coltul terenului si verifica telefonul si continuam de acolo. Ea imi poate vorbi, o pot auzi, dar nu pot vorbi cu ea. Discutia unilaterala este ca un meci intre noi. Ea poate avea un antrenament prost si imi spune prin microfon, dar eu nu pot face nimic, stau in Australia si ascult. De fapt, nimic nu s-a schimbat'', a relatat amuzat Cahill.Antrenorul a comentat si iesirile emotionale ale elevei sale: ''Simona este o jucatoare emotiva si ii place sa exprime ce simte, asta e ea. Trebuie doar sa gasim momentele potrivite si cred ca a devenit mult mai buna la asta decat era in urma cu cativa ani''.Cahill a recunoscut ca a resimtit o tristete cand s-a anuntat ca turneul de la Wimbledon nu va mai avea loc in acest an. In 2019, Simona Halep , pregatita de australian, a cucerit titlul la Wimbledon dupa o finala cu Serena Williams ''Cand organizatorii de la Wimbledon au anuntat ca nu va fi o editie 2020 a turneului a fost un pic de tristete in fiecare dintre noi.Insa am resimtit-o mai tare in ultimele zile, cand turneul ar fi trebuit sa se dispute, iar postarile din social media, cu clipuri video vechi si meciuri vechi, au contribuit la asta'', a spus Cahill.''E trist ca nu putem fi acolo, dar lumea trece prin ceva mult mai grav si incercam sa controlam acest virus care afecteaza intreaga lume si speram ca noi ca sport vom lua deciziile corecte, iar din acest punct de vedere cred ca Australia este un lider prin felul in care am reluat sportul'', a subliniat Darren Cahill, care a laudat initiativa Federatiei australiene de tenis de a organiza turnee fara spectatori.Cahill s-a referit si la desfasurarea turneului US Open, avand in vedere situatia sanitara dificila cu care se confrunta Statele Unite in aceasta perioada:''Toata lumea care vine din Statele Unite (dupa o participare la US Open, n. red.) in Europa, daca vrea sa joace la Madrid, Roma sau Roland Garros, va trebui sa stea in carantina doua saptamani. Va fi o decizie greu de luat, insa multe se pot schimba in 24 de ore si cu siguranta multe se vor schimba in urmatoarele sase saptamani. Tin degetele incrucisate ca US Open sa se poate desfasura, dar jucatorii vor trebui sa faca o alegere daca regulile raman aceleasi''.Simona Halep s-a pronuntat in mai multe randuri ca daca regulile impuse de organizatori, cu distantare sociala, testari dese si staff restrans, vor fi mentinute, nu va participa la US Open, preferand sa participe la turneele de zgura din Europa.