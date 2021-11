Ascensiunea formidabilă a campioanei de la Cluj-Napoca. Secretul cu care Anett Kontaveit a șocat lumea tenisului. Ce s-a întâmplat în luna august

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, principala favorită, a fost învinsă de estoniana Anett Kontaveit cu 6-2, 6-3, duminică, în finala turneului Transylvania Open (WTA 250), găzduit de BT Arena din Cluj-Napoca şi dotat cu premii totale de 235.238 de dolari.

Kontaveit (25 ani, 14 WTA), a doua favorită a turneului, a obţinut victoria după o oră şi 10 minute, iar acest succes i-a asigurat calificarea la Turneul Campioanelor, dar și accesul în premieră în Top 10 mondial, mai precis pe poziția a 8-a.

Remarcabilă e ascensiunea jucătoarei din Estonia de la mijlocul lunii august, atunci când a acumulat 5 eșecuri la rând în circuitul WTA, cu înfrângeri în primul tur inclusiv la Wimbledon și la Olimpiada de la Tokyo.

A fost momentul în care Anett Kontaveit și-a angajat un nou antrenor, pe fostul jucător rus Dmitry Tursunov (38 de ani), iar rezultatele au venit imediat.

Astfel, în decurs de numai două luni și jumătate, Kontaveit a câștigat 4 turnee (Cleveland, Ostrava, Moscova și Cluj-Napoca), în două finale depășind jucătoare din România, pe Irina Begu la Cleveland, respectiv pe Simona Halep la Transylvania Open.

Per total, Anett Kontaveit a ajuns la un bilanț uluitor, 26 de victorii și doar două înfrângeri, bilanț cu care a prins pe ultima sută de metri un loc la Turneul Campioanelor de la Guadalajara (Mexic), urcând de pe locul 30 în WTA Race până pe 8.

On August 17th, Anett Kontaveit was on a 5-match losing streak after losing to Ons Jabeur in 1R Cincinnati.

Since August 17th: Went 26-2, 4 titles, and will surge from No.30 to No.8 on the Porsche Race to the WTA Finals.

On Monday, the Estonian will make her Top 10 debut. pic.twitter.com/ItzmYiJgw1