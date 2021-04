Cine e absolventa de medicina care a castigat primul ei titlu WTA

Pentru sportiva care reprezinta Australia a fost primul trofeu din cariera.Ea are o poveste interesata, fiind nascuta in Singapore din tata indian si mama chinezoaica. Astra s-a mutat cu familia la Perth, in Australia, cand avea 10 ani, dar a primit o bursa la prestigioasa Universitate Vanderbild din Nashville (SUA), unde a absolvit medicina.Pentru jucatoarea australiana, acesta este nu numai cel mai pretios rezultat, ci si cea mai pretioasa victorie a carierei, Jabeur fiind cea mai bine clasata jucatoare pe care a invins-o.Cu acest succes, Astra Sharma a urcat pe locul 120 mondial si a ajuns la 855.000 de dolari castigati din tenis.