ATP si WTA pregatesc masuri dure: Sportivii vor fi cei mai afectati

Avand in vedere ca sezonul va fi reluat mai mult ca sigur fara spectatori, automat vor scadea si incasarile organizatorilor turneelor.Din acest motiv, atat ATP cat si WTA intentioneaza sa reduca premiile oferite jucatorilor, conform Essentially Sports Astfel, in circuitul ATP premiile ar urma sa scada intre 30 si 50%, in timp ce in cel WTA intre 17 si 18%.Vanzarea biletelor reprezinta o sursa importanta de finantare pentru turneele de tenis. Astfel, la US Open, vanzarea biletelor reprezinta in jur de 36% din venituri, in timp ce la Roland Garros in jur de 50%.In saptamanile ce urmeaza, consiliul jucatorilor va discuta despre reducerea premiilor la turnee.C.S.