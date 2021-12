Au apărut noi imagini cu tenismena dispărută. Chinezoaica Shuai Peng discută cu un fost mare sportiv VIDEO

O jurnalistă de la presa de stat chineză a postat, duminică, un filmuleţ şi o fotografie în care poate fi văzută jucătoarea de tenis Peng Shuai, care se află în centrul unor controverse cu privire la situaţia sa, după ce l-a acuzat pe un fost vicepremier de agresiune sexuală.

Qingqing Chen, de la Global Times, a postat pe Twitter filmuleţul de şapte secunde în care poate fi văzută Peng alături de fostul mare baschetbalist Yao Ming. Jurnalista scrie că imaginile datează de duminică dimineaţă, de la un eveniment “FIS Cross-Country Skiing China City Tour”, la Shanghai.

Jurnalista a postat şi o fotografie cu Peng Shuai, Yao Ming şi alţi doi sportivi.

A friend sent me this video showing Chinese tennis star player Peng Shuai talked with Yao Ming, one of the most beloved players in @NBA history, this morning at an event “FIS Cross-Country Skiing China City Tour’ in Shanghai. pic.twitter.com/Ebduv5rean — Qingqing_Chen (@qingqingparis) December 19, 2021

So happy to see some of these prominent Chinese sports stars, besides Yao Ming and Peng Shuai, also, Olympic sailing champion Xu Lijia and table tennis Wang Liqin, cheer for ice sports ahead of @Beijing2022 pic.twitter.com/3xP5CyrPhX — Qingqing_Chen (@qingqingparis) December 19, 2021

La începutul lunii noiembrie, Peng Shuai l-a acuzat pe fostul vicepremier Zhang Gaoli că a forţat-o să întreţină relaţii sexuale cu el, în urmă cu trei ani. Dezvăluirile sportivei au fost cenzurate pe Internet de autorităţile chineze. Pe reţeaua de socializare Weibo, Shuai Peng a susţinut că a întreţinut relaţii sexuale forţate cu fostul vicepremier Zhang Gaoli, la casa acestuia din urmă, în urmă cu trei ani.

Această mărturie a fost ştearsă rapid de cenzura chineză, la fel reacţiile la subiect, care s-au răspândit rapid. Căutările, atât pentru numele Peng Shuai, cât şi Zhang Gaoli, au fost blocate pe Weibo şi pe motorul de căutare Baidu.

În postarea sa, Shuai Peng, în vârstă de 35 de ani, a spus că Zhang a forţat-o să întreţină relaţii sexuale cu el după ce au jucat tenis. "Am fost foarte speriată. În după-amiaza aceea, am refuzat mai întâi. Nu m-am putut opri din plâns. De frică (...) am cedat şi am făcut sex", a spus ea. Ea a adaugat că soţia liderului ştia despre asta şi "a fost de pază afară".

Peng spune că mai târziu a devenit amanta lui Zhang, până la o ceartă recentă. Ea precizat că nu are dovezi care să-şi susţină afirmaţiile. "Întotdeauna ţi-a fost teamă că ascund un aparat de înregistrat. Cu siguranţă vei nega sau vei ajunge până acolo încât să mă ataci", a scris ea, adresându-se persoanei în cauză.

Zhang Gaoli, cu vârsta în jur de 75 de ani, a fost până la începutul lui 2018 membru permanent al biroului politic al Partidului Comunist Chinez şi, ca atare, unul dintre cei mai puternici şapte bărbaţi din China. El este considerat un apropiat al premierul Li Keqiang.

După ce l-a acuzat pe Zhang, Peng Shuai nu a mai fost văzută în public o perioadă, ceea ce a atras îngrijorarea iubitorilor de sport din întreaga lume şi a forurilor. WTA a anulat toate turneele din China şi a cerut o anchetă transparentă cu privire la acuzaţiile sportivei. Preşedintele CIO, Thomas Bach, a discutat prin apel video cu Peng Shuai, însă nici acest lucru nu a risipit îngrijărările, mulţi considerând că discuţia respectivă nu este o dovadă suficientă a siguranţei sportivei.

