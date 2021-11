Au apărut noi imagini cu tenismena dispărută. Reacția șefilor WTA: ”Rămâne neclar dacă este liberă” VIDEO

CEO WTA, Steve Simon, şi-a exprimat îndoiala cu privire la libertatea de care se bucură jucătoarea de tenis Shuai Peng, în ciuda unor înregistrări video şi fotografii publicate de presa de stat din China.

"Sunt bucuros să văd videoclipuri publicate de media de stat din China, care par a o arăta pe Shuai Peng la un restaurant. Deşi este pozitiv să o văd, rămâne neclar dacă este liberă să ia propriile decizii şi să acţioneze după bunul plac, fără constrângere sau influenţă exterioară. Acest videoclip, ca atare, este insuficient. După cum am spus de la început, rămân îngrijorat de sănătatea şi siguranţa lui Peng Shuai şi de faptul că acuzaţiile de agresiune sexuală sunt cenzurate şi ascunse sub covor. Am fost clar despre ceea ce trebuie să se întâmple şi relaţia noastră cu China se află la o răscruce”, a spus Simon, într-un comunicat.

Anterior, el a ameninţat că WTA este dispusă să renunţe la sumele de milioane de dolari provenite din organizarea turneelor în China, în cazul în care Peng nu este în siguranţă şi acuzaţiile ei nu vor face obiectul unei anchete corespunzătoare.

Mai multe persoane legate de mass-media de stat din China şi de sistemul sportiv au postat, pe Twitter, fotografii şi videoclipuri despre care spun că o arată pe Peng la cină, sâmbătă. Clipurile par să sublinieze în mod deliberat anumite date.

Unul dintre videoclipuri, de doar 45 de secunde, pare să o arate pe Peng stând alături de co-directorul turneului China Open, Zhang Junhui, împreună cu două femei, în jurul unei mese, într-un restaurant din Beijing. Pe tot parcursul înregistrării video, Zhang vorbeşte cu Peng, dar ea nu spune nimic.

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk