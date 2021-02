Declaratie uluitoare la Australian Open: "Totul e foarte frumos, dar pentru mine e un rahat". Cine e jucatorul care a criticat organizarea

"O pregatire trunchiata, meciuri trunchiate. Pentru mine, acest lucru este scandalos. Totul e foarte frumos la turneul lor, dar pentru mine este un rahat si ceea ce s-a intamplat este rusinos. Eu nu am semnat pentru asta, eu am semnat pentru 14 zile in care sa ma pot antrena, pentru un lucru prin care, pentru ca nu era multa lume in avion, sa fie afectata doar o mica sectiune, in cazul unei persoane infectate", a spus Paire."Eu am calatorit singur la business, nu am vazut pe nimeni in timpul zborului, m-am dus la Hyatt pe cont propriu, pentru ca nu era nimeni acolo si era zborul jucatorilor din calificari. Nu m-am intersectat cu nicio persoana toata calatoria. Si acolo, tot zborul este trimis in carantina, pentru ca exista un caz pozitiv in avion. Nu am semnat pentru asta!", a completat Paire, intr-un interviu acordat L'Equipe.Paire a mai spus ca "jucatorii sunt luati idioti" si a denuntat un tratament diferit fata de alti sportivi: " A existat un caz pozitiv si in zborul pentru Adelaide , dar acolo au avut timp sa ia probe de sange etc. Noua ni s-a spus sa facem carantina. Nu facem aceleasi lucruri si aceleasi reguli pentru toata lumea".Benoit Paire, locul 29 ATP si cap de serie numarul 25, a fost eliminat, luni, in primul tur al competitiei, fiind invins, cu scorul de 6-2, 2-6, 7-6 (5), 7-5, de Egor Gerasimov din Belarus, locul 79 ATP.Citeste si: