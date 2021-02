VIDEO Reactii savuroase dupa finala de la Australian Open. Djokovic l-a "certat" pe Medvedev. Cum i-a raspuns rusul

VIDEO

"Esti un tip grozav, un mare om. Obisnuiam sa petrecem mai mult timp impreuna, obisnuiam sa ne antrenam mai mult la Monaco. Nu m-ai mai sunat in ultimii ani. Dar este placut sa vad ca gandesti lucruri frumoase despre mine. Imi place Daniil ca om, in afara terenului. Pe teren este unul dintre cei mai dificili adversari pe care i-am intalnit vreodata. Este o chestiune de timp pana cand o sa castigi un grand slam, in mod sigur. Daca nu te deranjeaza, sa mai astepti cativa ani. A reusit o serie de 20 de meciuri fara infrangere in ultimele luni, este extraordinar", a spus Djokovic la ceremonia de dupa finala.Cu putin timp inainte, finalistul Medvedev a avut la randul lui numai cuvinte de lauda la adresa lui Djokovic. "Felicitari lui Nole, este incredibil ce a reusit, 9 trofee aici. M-am antrenat prima data cu Nole cand eram cred pe locul 500 in lume sau pe 600, la Monaco. El era deja numarul 1 si tocmai ce castigase Wimbledon -ul. M-am gandit, ok, nu o sa vorbeasca cu mine. Era un zeu pentru mine. Si pentru ca eram timid, eu nu spuneam nimic, iar el imi punea intrebari, imi vorbea ca unui prieten. Nu s-a schimbat deloc de cand eram locul 600 in lume pana am ajuns pe locul 4. Esti un mare om. Felicitari", a afirmat Medvedev.Citeste si: