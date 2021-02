Novak Djokovic, irezistibil in finala Australian Open. Al 9-lea trofeu la Melbourne pentru liderul mondial. Rusul Medvedev a fost spulberat

Desi a infruntat cel mai in forma jucator al momentului, castigator in 2020 la Turneul Campionilor, Novak Djokovic a defilat si a castigat clar (7-5, 6-2, 6-2), echilibrul mentinandu-se doar in primul set. Novak Djokovic (33 de ani) a cucerit astfel al noualea sau titlu la Australian Open si al 18-lea la "general" in turneele de Grand Slam.Desfasurarea LIVE a meciului:*7-5, 6-2, 6-2, scorul final cu care Djokovic castiga titlul la AusOpen.*5-2 si Djokovic e la un ghem de victorie.*4-2, rusul isi joaca ultimele sanse.*4-1 Djokovic.*Medvedev face si el un ghem, 3-1.*3-0, finala curge intr-o singura directie.*2-0, Medvedev e fara replica.*1-0 Djokovic in setul trei.*6-2, Djokovic castiga si al doilea set.*5-2 pentru jucatorul sarb.*Rabufnire a rusului, 4-2 Djokovic.*4-1, Djokovic se indreapta spre 2-0 la seturi.*Medvedev greseste si Novak se distanteaza, 3-1.*2-1, sarbul trece din nou in avantaj.*1-1, Djokovic face si el break.*Medvedev incepe cu break setul doi, 1-0 pentru rus.*Sarbul forteaza si castiga primul set cu un break, 7-5.*6-5 Djokovic.*5-5, setul intra in prelungiri.*5-4 pentru sarb.*4-4, echilibrul se mentine.*Djokovic revine in fata, 4-3.*3-3, revenire totala pentru Medvedev.*3-2 Djokovic, dar rusul intra in meci.*3-1, Medvedev sparge gheata.*3-0, sarbul e irezistibil.*Break Djokovic, 2-0.*1-0 Djokovic, start perfect pentru sarb.*Jucatorii au intrat pe teren.Citeste si: