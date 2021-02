LIVETEXT de la 10.30. Finala feminina la Australian Open. Pierde Simona Halep locul 2 in lume?

Brady a jucat anul trecut in semifinalele US Open, faza in care a fost invinsa chiar de Osaka, scor 7-6 (1), 3-6, 6-3. Anterior, sportiva americana nu trecuse de optimile de finala ale unui Grand Slam.Japoneza conduce cu scorul de 2-1 in intalnirile directe cu jucatoarea americana.Naomi Osaka s-a calificat in finala Australian Open dupa ce a invins-o cu scorul de 6-3, 6-4 pe americanca Serena Williams , locul 11 WTA si cap de serie numarul 10.Sportiva japoneza va juca la 23 de ani a patra finala de Grand Slam din cariera, dupa ce s-a impus la Australian Open, in 2019, si la US Open, in 2018 si 2020. Daca va cuceri trofeul la Melbourne Park, Osaka va urca pe locul al doilea WTA, in timp ce Simona Halep va cobori o pozitie, pana pe locul 3. Halep a fost invinsa, in sferturi, de Serena Williams.Citeste si: