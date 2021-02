Australian Open: victorie intr-un sfert de ora pentru Horia Tecau. Irina Begu a fost eliminata si la dublu

Tecau si Melo au beneficiat de abandonul cuplului sarb Dusan Lajovici/Filip Krajinovici, la scorul de 3-0. In faza urmatoare, invingatorii vor evolua cu echipa Radu Albot/Daniel Evans (Republica Moldova/Marea Britanie). Calificarea in turul al doilea este recompensata cu un premiu total de 45.000 de dolari australieni (28.700 de euro) si cu cate 90 de puncte ATP In schimb, perechea Irina Begu /Nadia Podoroska (Romania/Argentina) a fost eliminata in turul I al probei de dublu a Australian Open. Begu si Podoroska au pierdut meciul disputat joi cu echipa Nina Stojanovic/Darija Jurak (Serbia/Croatia), scor 0-6, 7-5, 2-6. Tot joi si tot in turul I, perechea Simona Halep/Charlotte Kempenaers-Pocz (Romania/Australia) a fost invinsa, cu scorul de 6-3, 7-5, de cuplul australian Arina Rodionova/Storm Sanders.Citeste si: