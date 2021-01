Australian Open incepe duminica, in Emirate si Qatar. Sase tenismene din Romania joaca in calificari. Marius Copil, la masculin

Ca de obicei, Romania e reprezentata in special pe tabloul fetelor, acolo unde vor lupta pentru accesul pe tabloul principal sase jucatoare, adica Monica Niculescu Mihaela Buzarnescu , Jaqueline Cristian, Irina Bara, Gabriela Talaba si Laura Ioana Paar.In prima zi a calificarilor, duminica (10 ianuarie), vor intra in competitie Irina Bara, cap de serie numarul 10 (cu japoneza Yuki Naito) si Gabriela Talaba (cu Chloe Paquet din Franta). In cazul unor victorii, cele doua romance vor fi adversare in faza urmatoare.Luni vor evolua celelalte patru tenismene din Romania: Monica Niculescu, cap de serie 28 (cu britanica Francesca Jones), Mihaela Buzarnescu, cap de serie 22 (cu iberica Lara Arruabarrena), Jaqueline Cristian (cu Rebecca Marino din Canada) si Laura Ioana Paar (cu belgianca Maryna Zanevska).Tot luni, dar la Doha, in Qatar, Marius Copil va juca in primul tur impotriva australianului Dane Sweeny.Citeste si: Sotia romanca a lui "Chicharito" Hernandez a fost parasita. Fotbalistul mexican a lasat-o singura, cu 2 copii