Ce le asteapta pe tenismenele din Romania in luna ianuarie. Australian Open incepe in Emirate si care e procedura de carantina

Astfel, calificarile pentru tabloul feminin de simplu al Australian Open de la Melbourne vor avea loc la Dubai, intre 9 si 13 ianuarie, potrivit lefigaro.fr.Conform news.ro, aceasta decizie a fost luata in urma restrictiilor sanitare stricte din Australia, care impune o carantina de doua saptamani pentru oricine doreste sa viziteze tara. Guvernul statului Victoria solicita ca toti jucatorii si staff-ul lor sa ajunga la Melbourne doar intre 15 si 17 ianuarie pentru a fi supusi unei carantine de tip "bula", care ar dura pentru toata lumea pana la 31 ianuarie.Desi nu este inca nimic oficial, Australian Open din 2021 nu va avea loc in perioada 18-31 ianuarie, stabilita initial, ci in perioada 8-21 februarie.Potrivit gulfnews.com, este posibil ca si calificarile pe tabloul masculin de simplu sa aiba loc tot la Dubai, in aceeasi perioada.Totodata, sezonul 2021 de tenis feminin ar urma sa inceapa la 5 ianuarie, la Abu Dhabi, cu un turneu de 500 de puncte, singurul programat inainte de Australian Open.De obicei, sezonul WTA incepea in Australia si Noua Zeelanda, cu turnee la Brisbane si Auckland , urmate de competitii la Shanzhen, in China, Adelaide si Hobart, tot in Australia, inaintea primului grand slam al anului.Sezonul 2021 masculin ar putea debuta la Delray Beach, in Florida (SUA), cu un turneu de 250 de puncte, programat intre 4 si 13 ianuarie.