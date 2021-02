Programul de joi la Australian Open. Simona Halep are "antrenament" la dublu. Intra in turneu si Horia Tecau

Pe terenul numarul 5, in al treilea meci al zilei, in jurul orei 06.00, Simona Halep isi va face debutul la dublu, in compania unei jucatoare de 16 ani din Australia, Charlotte Kempenaers-Pocz. Inedita pereche, beneficiara a unui wild-card, va juca impotriva unui cuplu suta la suta australian, format din Arina Rodionova si Storm Sanders. Pentru Halep nu va fi decat un antrenament in vederea confruntarii din turul 3 la simplu, vineri, contra rusoaicei Kudermetova. Tot joi, pe terenul 7, in ultima partida a zilei, va juca in primul tur al probei de dublu masculin Horia Tecau, alaturi de noul sau partener, brazilianul Marcelo Melo. Din postura de cap de serie numarul 7, cei doi vor infrunta perechea sarba Krajinovic - Lajovic.In acelasi turneu de dublu, dar la feminin, Mihaela Buzarnescu si Irina Begu vor evolua pe terenul 12, dar in meciuri diferite. Buzarnescu o are ca partenera pe indianca Raina, cu care va juca impotriva a doua australience, Gadecki si Woolcock. In schimb, Irina Begu si argentinianca Podoroska se vor infrunta cu perechea Jurak (Croatia) - Stojanovic (Serbia)Citeste si: