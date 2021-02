S-a aflat programul de la Australian Open. Cand vor debuta Simona Halep si celelalte cinci romance

Astfel, a fost precizat faptul ca in prima zi a turneului de la Melbourne se vor disputa partidele din partea de sus a tabloului, la masculin, respectiv din cea de jos, la feminin.Pentru ca orele exacte de start si ordinea de desfasurare a meciurilor vor fi stabilite duminica, stim deocamdata ca cinci din cele sase romance vor evolua in noaptea de duminica spre luni, dupa urmatorul program: Patricia Tig (56 WTA ) - Sorana Cirstea (72 WTA) Irina Begu (79 WTA) - Nina Stojanovic (Serbia, 100 WTA) Mihaela Buzarnescu (138 WTA) - Bianca Andreescu (Canada, 8 WTA)In schimb, in a doua zi, marti, va intra in turneu Ana Bogdan (93 WTA), contra americancei Danielle Collins (46 WTA).Citeste si: