Australian Open: Rafael Nadal a pierdut de la 2-0 la seturi pentru a doua oara in istorie. Cine e jucatorul care a declansat "bomba"

Dupa un meci de patru ore si cinci minute, Stefanos Tsitsipas s-a impus, scor 3-6, 2-6, 7-6 (7/4), 6-4, 7-5. Grecul este al doilea tenismen din istorie care reuseste sa-l invinga pe Nadal la un Grand Slam dupa ce spaniolul a condus cu 2-0, primul fiind italianul Fabio Fognini in 2015. In semifinale, Tsitsipas va evolua cu Daniil Medvedev (Rusia) , locul 4 ATP si cap de serie numarul 4. In a doa semifinala se vor confrunta Novak Djokovic si surprinzatorul rus Aslan Karatev.Citeste si: