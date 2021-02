Australian Open: meci dramatic in a doua semifinala feminina. Tenismena surpriza care va lupta pentru trofeu

Astfel, Jennifer Brady (SUA), locul 24 WTA si cap de serie numarul 22, a invins-o cu scorul de 6-4, 3-6, 6-4, pe Karolina Muchova (Cehia), locul 27 WTA si cap de serie numarul 25, calificandu-se pentru prima data in finala unui turneu de Grand Slam, conform news.ro.Jennifer Brady va evolua sambata in finala competitiei cu japoneza Naomi Osaka , locul 3 WTA si cap de serie numarul 3.Brady a jucat, anul trecut, in semifinalele US Open, faza in care a fost invinsa de Osaka, scor 7-6 (1), 3-6, 6-3. Anterior, sportiva americana nu trecuse de optimile de finala ale unui turneu de Mare slem.Japoneza conduce cu scorul de 2-1 in intalnirile directe cu jucatoarea americana.Citeste si: