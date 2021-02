Poveste de film la Australian Open. Jucatorul care a castigat in 10 zile mai multi bani decat in 7 ani de cariera. Urmeaza semifinala cu Djokovic

Dupa un parcurs perfect, in care i-a depasit pe favoritii Diego Schwartzman, Feliz Auger-Alliasime si Grigor Dimitrov, Aslan Karatsev a ajuns in careul de asi, unde joi dimineata il va infrunta pe liderul mondial Novak Djokovic.Plasat inaintea turneului de la Melbourne pe locul 114 ATP , Karatsev a stabilit astfel mai multe recorduri, printre care si cel prin care a devenit primul debutant intr-un Grand Slam care atinge faza semifinalelor.Obisnuit mai degraba cu turneele challenger de categorie inferioara, Aslan evoluase extrem de putin circuitul ATP, bilantul sau in urma cu 10 zile in circuitul profesionist fiind de doar trei victorii si zece infrangeri.La fel de impresionante sunt si cifrele din dreptul banilor castigati de Aslan Karatsev. Astfel, daca in perioada 2013-2020, de cand joaca tenis, a castigat putin peste 600.000 de euro, prezenta in semifinale la Australian Open i-a asigurat un cec de aproximativ 700.000 de euro"Este un sentiment uimitor. Incerc sa ma bucur fara sa ma gandesc prea mult la ce se intampla. Vreau sa merg meci cu meci. E greu sa controlezi nervii", spune Karatsev despre performanta sa.Citeste si: