Din nou emotii pentru Simona Halep. Romanca a avut nevoie de ingrijiri medicale la Australian Open

La fel cum s-a intamplat si saptamana trecuta, la turneul pregatitor de la Melbourne Simona Halep a resimtit dureri in timpul partidei si a chemat fizioterapeutul . Scena a avut loc in primul set al disputei de joi din turneul de dublu si e ingrijoratoare in vederea meciului pe care Simona Halep il va disputa vineri la Australian Open, in turul 3 al probei de simplu, contra rusoaicei Ekaterina Kudermetova.Totusi, constanteanca a reusit sa termine meciul de dublu intr-o conditie fizica normala, astfel ca sunt sanse mari ca problema medicala sa nu fie una serioasa.Citeste si: