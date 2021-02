Australian Open: o fiica de miliardar s-a calificat in sferturi. Cine e marea surpriza de pe tabloul feminin

Terry Pegula detine franciza Buffalo Sabres din campioantul nord-american de hochei pe gheata si, impreuna cu sotia lui, Kim, franciza Buffalo Bills din campionatul de fotbal american.Pegula a aparut tarziu in tenisul de inalta performanta. Dupa ce a devenit jucatoare profesionista in 2012, Pegula a asteptat trei ani pana sa joace la un grand slam. Ea a evoluat la US Open in 2015, unde nu a trecut de calificari. Au mai trecut trei ani pana cand a jucat prima finala in circuitul WTA , in 2018, la Quebec Open, unde a fost invinsa de Pauline Parmentier. In 2019, americanca a castigat singurul titlu din palmaresul ei, la Washington, invingandu-o pe sportiva italiana Camila Giorgi in finala."Loviturile le-a avut intotdeauna. Problema era increderea. Chiar si cand era pe locul 100 a reusit sa invinga cateva jucatoare bune din Top 50. A fost nevoie doar de cateva victorii pentru a incepe sa creada. Si dupa ce a obtinut acele victorii, a venit si increderea in cele din urma", a declarat antrenorul jucatoarei, David Witt.In faza urmatoare, Pegula va evolua cu compatrioata ei Jennifer Brady, locul 24 WTA si cap de serie numarul 22.Jesica Pegula le-a mai invins la aceasta editie a competitiei de la Melbourne , fara set pierdut, pe Victoria Azarenka din Belarus, lcoul 13 WTA, pe Samantha Stosur din Australia, locul 112 WTA, si pe Kristina Mladenovic din Franta, locul 52 WTA.Citeste si: