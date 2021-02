Can't wait to meet our baby girl in June! ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโค๏ธ pic.twitter.com/kLNJ4BcEYj - Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) February 10, 2021

Wozniacki, care are 30 de ani, s-a retras din activitate anul trecut si este casatorita cu fostul baschetbalist din NBA, David Lee.Stirea cea mare a fost oferita de daneza prin intermediul contului de Twitter , unde a postat un mesaj elocvent.Caroline Wozniacki a fost de-a lungul carierei timp de 71 de saptamani lider WTA si a castigat 30 de titluri in circuit. Singurul sau trofeu de Grand Slam dateaza din 2018, chiar de la Australian Open, cand adversara in finala i-a fost Simona Halep. Citeste si: