Avancronica tenis: Marius Copil lupta pentru semifinale la Bratislava

Cel mai bine cotat tenismen roman in competitiile de simplu evolueaza, vineri, in sferturile de finala ale turneului de la Bratislava (Slovacia).

De la ora 20:00, Marius Copil il va intalni pe francezul Edouard Roger-Vasselin, ocupantul locului 131 ATP.

Cei doi s-au mai intalnit o singura data, in luna august a acestui an, iar Marius Copil s-a impus in trei seturi.

In clasamentul formei, Marius Copil a inregistrat cinci victorii in ultimele partide.

De partea cealalta, Roger-Vasseline se afla intr-o forma mai buna, avand opt victorii si doua infrangeri.

Narius Copil ocupa locul 176 in clasamentul mondial.

C.S.

