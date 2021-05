O fosta lidera mondiala si castigatoare la Wimbledon a ramas insarcinata si a spus adio tenisului: "E ciudat"

"E ciudat. Pana acum, tenisul era singura lume pe care o cunosteam. Am avut intotdeauna o dragoste enorma pentru acest sport uimitor.Nu am planificat niciodata sa-mi inchei cariera in timpul unei pandemii. Cu toate acestea, unele momente din viata pur si simplu nu pot fi planificate si sunt foarte entuziasmata pentru urmatorul meu rol in viata, de mama.Nu inseamna ca voi accepta faptul ca n-am avut un meci de retragere cu public. Atunci cand va fi posibil, o voi face. Va multumesc pentru tot sprijinul acordat in cariera mea. Si ne vedem mai tarziu", a precizat Strycova pe Instagram.In urma cu doi ani, in iulie 2019, Barbora Strycova era clasata pe primul loc in lume in circuitul WTA de dublu, iar cea mai mare performanta a carierei sale e castigarea turneului de la Wimbledon , in acelasi an.La simplu, Barbora Strycova a fost pe locul 16, in 2017.