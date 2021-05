De ce nu se poate apropia Halep de liderul mondial Ashleigh Barty

That was fun ✨

The first of many I am sure, @iga_swiatek 👊🏽

Victoria lui Barty confirma inca o data perioada excelenta pe care o traverseaza Barty, un lider de necontestat al circuitului WTA . De ce?- Are cele mai multe titluri castigate in acest an, 3, la Miami (WTA 1000), Melnbourne si Stuttgart (WTA 500). E singurul jucator de tenis ( ATP sau WTA), care a castigat trei titluri in 2021- Are cele mai multe victorii in 2021: 23 de succese. Si doar 3 infrangeri. A castigat 15 din ultimele 16 meciuri.- Conduce detasat in clasamentul pentru Turneul Campioanelor Barty va avea un alt meci extrem de greu in sferturi la Madrid, contra Petrei Kvitova.