"Furtuna" Barty a spulberat-o pe noua Sarapova in semifinale la Madrid VIDEO

In prima semifinala de la Mutua Madrid Open, Ashleigh Barty, locul 1 WTA , a trecut de Paula Badosa, scor 6-4, 6-3.Barty continua practica turul de forta pe zgura. A ajuns la 15 victorii consecutive, serie inceputa la Roland Garros 2019 (anul trecut nu a participat) si continuata cu triumful de la Stuttgart de acum cateva saptamani.Totodata, Barty are in 2021 un procentaj impresionant de victorii, castigand 25 de meciuri si pierzand doar trei.Asemnata cu Sarapova pentru gesturile ei si aspectul fizic, Paula Badosa ramane totusi cu cea mai buna performanta a carierei si cu mandria de a fi singura jucatoare din Spania ce ajunge pana in semifinale la Madrid.