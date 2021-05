Miscare inteligenta pentru liderul WTA: se gandeste doar la Roland Garros!

Daca Simona Halep nu va putea participa la Roland Garros, dupa cum a declarat chiar ea , Barty s-a retras de la Roma tocmai pentru a fi in cea mai buna forma la French Open.Citeste si: Fata lui Guardiola se iubeste cu un fotbalist celebru din Premier League "Evident ca este greu sa termin turneul asa, este foarte dezamagitor. Dar cel mai important lucru este sa-mi ascult corpul si sa-i dau timp sa se odihneasca, sa-si revina si sa fiu sigura ca peste doua saptamani voi fi suta la suta pentru Roland Garros. E greu sa ma decid sa renunt, asta urasc cel mai mult, sa nu pot termina un meci de tenis.Dar durerea devenea prea severa, asa ca era important sa-mi ascult corpul, stiind ca exista un turneu de Grand Slam in doua saptamani. Este o problema la brat. Este o accidentare care exista deja, o problema pe care o stiam dinainte, cu care trebuie sa ma descurc in cariera mea.Aceasta accidentare a aparut cand eram tanara, la 15 sau 16 ani. Si revine din cand in cand. Este important sa nu las accidentarea sa ajunga intr-un punct in care devine incontrolabila, in care nu ma pot recupera. Va dura putin timp pentru a trece, asta inseamna putin timp fara racheta, am incredere in echipa mea cu privire la modul de a gestiona acest lucru. Trebuie doar sa iei decizia corecta astazi, pentru a sti ca totul va fi bine in doua saptamani. Conditiile de astazi (n.r. - ploaie), cu siguranta nu au ajutat, mingile au fost grele",a declarat Barty, potrivit lefigaro.fr. Ashleigh Barty , locul I WTA , a abandonat meciul de vineri, din sferturile de finala ale turnelui de la Roma, in momentul in care o conducea pe jucatoarea americana Cori Gauff, locul 35 WTA, la scorul de 6-4, 2-1.