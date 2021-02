Continua problemele pentru cea mai buna jucatoare de tenis a lumii

Acum, ea a declarat forfait pentru Qatar Open, turneu de categorie WTA 500, programat intre 1 si 6 martie. Ash a invocat o accidentare la glezna stanga, dupa ce a fost elimianta, miercuri, in turul al doilea al turneului de categorie WTA 500 de la Adelaide de americanca Danielle Collins, locul 37 WTA, scor 3-6, 4-6.Barty se alatura unui grup de jucatoare importante care au anuntat ca se retrag de la Doha , intre care Simona Halep , locul 3 WTA, americanca Sofia Kenin, locul 4 WTA, si Bianca Andreescu din Canada, locul 9 WTA. Andreescu nu va mai participa la niciun turneu pana la Miami Open (23 martie - 3 aprilie). Nici campioana de la Australian Open , japoneza Naomi Osaka , locul 2 WTA, nici americanca Serena Williams , locul 7 WTA, nu vor evolua la Doha.Jucatoarele cel mai bine clasate care vor fi la editia din acest an a Qatar Open sunt ucraineanca Elina Svitolina, locul 5 WTA, Karolina Pliskova din Cehia, locul 6 WTA, si Arina Sabalenka din Belarus, locul 8 WTA, informeaza News.ro.Citeste sidat lovitura in televiziune