Asleigh Barty, la un pas să le depășească pe celebrele Steffi Graf, Martina Navratilova

Asleigh Barty a câștigat cinci turnee în 2021 și pornește ca mare favorită și la US Open.Dincolo de asta, sportiva de 25 de ani are mari șanse să intre în istorie la finalul acestui sezon cu o performanță demnă de invidiat.Concret, ea va intra în cea de-a 84-a săptămână consecutivă ca lider WTA și, cum la US Open nu are nimic de apărat, deoarece anul trecut nu a participat, sunt șanse extrem de reduse ca ea să poată fi ajunsă de vreo rivală. Mai cu seamă că, Naomi Osaka , numărul doi mondial în acest moment este și deținătoarea titlului la US Open.Deci, Barty va încheia, aproape sigur, anul pe primul loc mondial, ceea ce o va propulsa în Top 5 all-time al jucătoarelor care au fost pe primul loc în lume, ca săptămâni consecutive, depășind legende ale tenisului, precum Steffi Graf, Martina Navratilova sau Monica Seleș.Clasamentul all-time în acest moment, săptămâni consecutive ca lider mondial