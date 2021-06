"Lovitura anului" in tenis? Ce a reusit Belinda Bencic dintr-o pozitie imposibila VIDEO

In revenire de forma, Belinda Bencic, din Elvetia, a reusit ceva extraordinar in timpul partidei cu Petra mMrtici. Ea a reusit sa retrimita mingea spre terenul adversarei, desi alunecase pe iarba si era cazuta la pamant.Mai mult de atat, ea s-a ridicat rapid si a incheiat punctul, reusind sa faca un break la scorul de 4-4 si sa ia o optiune serioasa pentru castigarea setului si meciului.De altfel, ea s-a si impus cu 6-3, 6-4 si a avansat in sferturi, unde o va intalni pe Ekaterina Alexandrova, din Rusia