Inscrisa in calificarile competitiei care are loc la Berlin, unde a fost desemnata cap de serie 12, Jaqueline Cristian a fost depasita categoric in primul tur, 6-3, 6-1, de o adversara de 19 ani, americanca Hailey Baptiste.Cum Baptiste e doar pe locul 203 WTA , se poate spune ca rezultatul este unul umilitor pentru compatrioata noastra.