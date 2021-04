Dezamagire financiara pentru Bianca Andreescu in finala turneului de la Miami

In finala, Bianca va juca impotriva liderului mondial Asleigh Barty, care a trecut in semifinale de Elina Svitonia, scor 6-3, 6-3.Calificarea in finala turneului de la Miami este cea mai importanta performanta reusita de Bianca Andreescu , dupa castigarea turneului de la US Open, in 2019, insa ea vine cu o dezamgaire financiara.Organizatorii au anuntat premii mult mai mici decat la editia din 2019.Dupa ce turneul din 2020 nu s-a tinut din cauza pandemiei de coronavirus, americanii au decis sa scada drastic valoarea premiilor, de la 16,7 milioane de dolari la 3,34 milioane. O micsorare cu 77 % a premiilor puse in joc.Astfel, campioana va lua doar 300.000 de dolari, spre deosebire de 1,354 milioane, cat i s-a acordat in 2019 lui Ashleigh Barty CITESTE SI