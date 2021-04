Bianca Andreescu este in finala turneului de la Miami, dupa un maraton dramatic

Partida a durat doua ore si 46 de minute.In finala, Bianca va juca impotriva liderului mondial Asleigh Barty, care a trecut in semifinale de Elina Svitonia, scor 6-3, 6-3.Calificarea in finala turneului de la Miami este cea mai importanta performanta reusita de Bianca Andreescu, dupa castigarea turneului de la US Open, in 2019.Turneul de la Miami (23 martie - 3 aprilie) face parte din categoria WTA 1000 si are premii totale in valoare de $3.260.190. Competitia se disputa pe hard. Ultima campioana este Ashleigh Barty (2019). Anul trecut, turneul nu s-a disputat din cauza pandemiei de coronavirus.