Adevaratul motiv pentru care Bianca Andreescu nu mai joaca la Roma

"Desi am dat rezultate negative in urma perioadei de izolare la Madrid si dupa ce m-am intors la antrenamente in ultimele zile, regulile guvernului italian m-au expus riscului de a fi izolata din nou daca calatoresc in Italia, asa ca, din pacate, trebuie sa ma retrag de la Openul Italiei anul acesta", a anuntat Bianca pe instagram.Bianca Andreescu ar fi putut juca la Roma impotriva Simonei Halep in sferturile de finala. Ar fi fost un meci asteptat cu sufletul la gura de fani, prima lor confruntare pe zgura.Andreescu n-a fost nici la Stuttgart si nici la Madrid, dar si-a anuntat prezenta la Parma (16-22 mai) si Strasbourg (23-30 mai), turnee ce pregatesc jucatoarele pentru Roland Garros.