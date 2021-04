Bianca Andreescu a plans pe teren la Miami: "Nu asa as fi vrut sa termin"

La finalul meciului, Bianca Andreescu, care a lipsit mult timp din circuit din cauza unor probleme medicale, a spus in lacrimi:"Nu e modul in care mi-as fi dorit sa termin turneul, dar sunt foarte recunoscatoare ca am ajuns in finala. N-as putea sa fiu mai fericita. Sunt foarte recunoscatoare si echipei mele, care m-a ajutat foarte mult. Va iubesc foarte mult. Fanii sunt deosebiti. A fost grozav sa fim aici. Va multumesc ca m-ati sprijinit pe toata durata turneului. Le multumesc tuturor care au facut acest turneu posibil, tuturor sponsorilor, copiilor de mingi, arbitrilor. Pentru mine, sa ma ridic din nou pe picioarele mele nu a fost deloc usor, dar am continuat sa-mi raman fidela mie insumi. Daca ar fi sa va dau un sfat, ar fi doar sa tineti capul in sus si sa credeti in voi", a spus Andreescu, la ceremonia de premiere.Finala de Miami este cel mai bun rezultat al Biancai dupa US 2019, unde a castigat primul si singurul ei turneu de Grand Slam.In 2020, ea nu a jucat niciun meci, din cauza unei accidentari.