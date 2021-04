In finala, Barty a intalnit-o pe jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu , locul 9 mondial si favorita 8, care a abandonat in setul doi, la scorul de 6-3, 4-0, din cauza unor probleme la glezna dreapta.Ashleigh Barty este a sasea sportiva care isi apara cu succes trofeul la Miami Open, dupa Steffie Graf (1987-88, 1994-96), Monica Seles (1990-91), Arantxa Sanchez-Vicario (1992-93), Venus Williams (1998-99) si Serena Williams (2002-04, 2007-08, 2013-15).De asemenea, Barty este prima sportiva lider mondial care castiga Miami Open, dupa Serena Williams, care s-a impus in competitie in 2015 cand era pe primul loc.