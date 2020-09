"Am ajuns la decizia dificila de a nu participa la turneele pe zgura de anul acesta si nici la celelalte din acest sezon, pentru a ma concentra asupra sanatatii mele si antrenamentelor. Pe cat de greu a fost sa ajung la aceasta concluzie, pe atat de mult astept cu nerabdare in 2021, inclusiv Jocurile Olimpice; vreau sa folosesc acest timp pentru a ma concentra asupra jocului meu, astfel incat sa ma pot intoarce mai puternica si mai buna ca niciodata", a scris ea, intr-o postare pe Twitter , conform news.ro.Andreescu s-a accidentat la genunchiul stang la Turneul Campioanelor din octombrie 2019 si nu a mai evoluat de atunci, ratand atat Australian Open , cat si US Open, la care era detinatoarea trofeului.