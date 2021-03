Bianca Andreescu face mai multi bani decat Simona Halep, cand nu joaca

Acum, ea a devenit imaginea celor de la Cadillac. "Cred ca orice este posibil", este mesajul care insoteste anuntul noii intelegeri.Pe langa Cadillac, Bianca mai are contracte de sponsorizare cu Rolex, Nike, Head, Gatorade, Royale si Sleep Country.Conform Forbes, Bianca Andreescu a adunat in 2020 doar din sponsorizari suma de 4 milioane de dolari, in conditiile in care nu a jucat deloc tenis.Ca o comparatie, Simona Halep , jucatoare cu rezulatte mult mai bune decat Bianca si o prezenta constanta in Top 5 WTA , nu face atatia bani din publicitate, chiar daca are si ea angajamente cu Nike, Dedeman, Dorna, Avon, Wilson si Mercedes Andreescu are trei titluri WTA castigate in cariera, Indian Wells, Toronto si US Open (toate in 2019), in vreme ce Halep are 22 de titluri WTA, dintre care doua de Grand Slam.Bianca Andreescu va reveni pe teren la turneul de la Miami, care incepe la 23 martie.