Anuntul trist facut de Bianca Andreescu. Duelul romanesc de la Strasbourg nu mai poate avea loc

Andreescu a invins-o, marti, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Marina Zanevska din Belgia, locul 259 WTA, inainte de a-si anunta retragerea."Sunt foarte fericita cu victoria de astazi, dar... ma retrag de la urmatorul meci deoarece am simtit un pic de durere la muschii abdominali si nu vreau sa fortez inainte de RG (n.r. - Roland Garros). Nu vreau sa risc. Nimic serios totusi. Este un pic de disconfort", a explicat jucatoarea de origine romana, potrivit WTA Insider. In sferturi, Andreescu ar fi urmat sa joace cu Sorana Cirstea, locul 61 WTA, sau cu chinezoaica Shuai Zhang, locul 45 WTA si cap de serie numarul 6. Dupa retragerea Biancai, invingatoarea dintre Cirstea si Zhang va merge direct in semifinale.