Bianca Andreescu, miscare de ultima ora. Cu cine se va pregati canadianca de origine romana. Serena Williams si Naomi Osaka au facut la fel

Abdul Sillah este din Sierra Leone. El a lucrat cu Serena Williams in urma cu 15 ani, apoi, a facut echipa cu Sloane Stephens, in 2016. In 2018, Abdul s-a alaturat staff-ului japonezei Naomi Osaka, pana cand ea a decis sa lucreze cu Yutaka Nakamura, in urma cu un an.Castigatoarea US Open 2019 a trecut in primul tur de Mihaela Buzarnescu , apoi a fost eliminata de Su-Wei Hsieh, in mansa urmatoare.Ea a mai jucat la turneul de consolare Phillip Island Trophy, competitie la care a fost eliminata in semifinale de Marie Bouzkova din Cehia.Bianca Andreescu va evolua la Miami Open, turneu care incepe in aceasta saptamana. Ea este exceptata de la prima mansa si va juca in turul al doilea cu invingatoarea dintre Iaroslava Svedova, locul 822 WTA, si o sportiva venita din calificari.Citeste si: