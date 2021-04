Eroina Gabriela Ruse, dupa victoria miraculoasa din Billie Jean King Cup: "Cumva am reusit, nu stiu cum"

"Eram foarte emotionata la inceput, apoi am inteles mai bine ce trebuie sa fac. E 1-2, va intra Miki, speram la o victorie, suntem alaturi de ea. E a doua oara cand vin la Cluj si daca nu castigam, nu mai vin a treia oara. A fost o presiune pentru ca stiam ca daca nu voi castiga, Romania va pierde intalnirea, dar in acelasi timp nu aveam nimic de pierdut.Cumva, am reusit, nu stiu cum, nu-mi vine sa cred si nu am jucat cel mai bun tenis al meu. E foarte greu sa intri pe teren si sa joci pentru tara ta. Ma simt obosita, am crampe, dar sunt fericita ca am castigat primul meu meci in Fed Cup Nu am facut ceva special, am incercat sa ma relaxez. Acest punct adus Romaniei a fost vital. Imi doresc ca Miki sa fie bine fizic, sa reuseasca. La cum a jucat ieri, in momentul de fata cred ca se poate. Nu am apucat sa vorbesc cu ea acum, o sa merg la meci si o sa tip cat pot de tare", a declarat Gabriela Ruse.Dupa trei partide, Italia conduce cu 2-1 la general.Vineri, in primele doua meciuri, Irina Bara a fost invinsa de Elisabeta Cocciaretto, scor 6-1, 6-4, si Mihaela Buzarnescu a pierdut in fata Martinei Trevisan, scor 2-6, 6-2, 6-7 (5).Echipa care castiga barajul va juca in calificarile pentru editia 2022 a Grupei Mondiale. Echipa care pierde va juca in Grupa I a Zonei Euro-africane.