Ce urmeaza dupa retrogradare. Adversarele Romaniei in divizia a doua din "Billie Jean King Cup"

Astfel, in 2022, nationala noastra va incerca sa revina in Grupa Mondiala. Echipa noastra va trebui sa depaseasca mai intai o faza preliminara (cel mia probabil intr-un sistem cu grupe) pentru a se putea alinia din nou la startul unui play-off.In grupa 1 a zonei euro-africane din Billie Jean King Cup se vor mai afla Serbia (invinsa in play-off, la fel ca Romania), Estonia, Croatia, Slovenia, Suedia, Austria, Bulgaria, Turcia, Georgia si Danemarca, ultimele doua promovate din grupa a doua.