Boris Becker a fost insultat pe retelele de socializare pentru ca a participat la o manifestatie Black Lives Matter: Sunt socat

Fostul lider ATP , in varsta de 52 de ani, a participat la demonstratiilor care au avut loc, sambata, in centrul Londrei, in semn de solidaritate cu miscarile de protest din Statele Unite dupa moartea lui George Floyd.Becker a postat pe contul sau de Twitter un videoclip in care apare cu fata mascata pentru a se proteja de coronavirus.De atunci, fostul jucator german, care a castigat in cariera sase turnee de grand slam, a primit numeroase mesaje de ura. Becker a fost socat atat de aceste insulte, cat si de faptul ca majoritatea acestor mesaje venea de la compatrioti de-ai sai."Sunt zguduit, socat, inspaimantat de numeroasele insulte venite doar din Germania pentru sprijinul meu acordat demonstratiei Black Lives Matter de la Londra! De ce, de ce, de ce? Am devenit o tara de rasisti?", a scris Becker pe contul lui de Twitter.Boris Becker a publicat apoi un alt mesaj: "Din fericire, sprijinul meu pentru demonstratia Black Lives Matter a fost considerat foarte pozitiv, pe CNN si in Daily Mail ... Se pare ca multi oameni din Germania inca nu au inteles ca asta este istoria mea familiala".Barbara, fosta sotie a lui Becker, este fiica unui afro-american si a unei germane. Barbara are doi copii cu fostul jucator de tenis, Noah si Elias. Anul trecut, justitia germana a condamnat un parlamentar de extrema dreapta sa plateasca 7.500 de euro pentru daune provovcate lui Noah Becker, dupa ce l-a facut "un mic negru", pe Twitter. Mama celei de-a doua sotii a lui Boris Becker este din Surinam.