Boris Becker se confrunta cu acuzatii penale. Fostul mare tenismen e cercetat pentru 19 infractiuni diferite

Castigator a 6 titluri de Grand Slam si fost lider mondial in clasamentul ATP , Boris Becker (52 de ani) se confrunta de ceva timp cu mari probleme economice, pentru care in 2017 a fost declarat oficial in faliment. Ulterior, procedurile privind insolventa l-au obligat pe german sa colaboreze cu justitia, lucru pe care Becker a refuzat in mod repetat sa-l faca.Mai exact, conform informatiilor din dosar, Boris Becker ar fi comis 19 capete de acuzare diferite, in special in ceea ce priveste declararea veniturilor sale. Ca urmare, legendarul tenismen va aparea la 24 septembrie in fata unui tribunal din Londra, in conditiile in care legislatia in vigoare considera comportamentul neadecvat si necooperant al lui Becker drept o infractiune de ordin penal.