Pe ce loc a ajuns Eugenie Bouchard, la sapte ani de cand se anunta viitorul star al tenisului feminin

Canadianca a ratat atunci trofeul, fiind invinsa atunci in finala de Petra Kvitova, dupa ce trecuse in penultimul act al competitiei de Simona Halep De-a lungul timpului, lucrurile s-au complicat pentru Genie, care in toata cariera ei a obtinut un singur trofeu, la Nurnberg, in 2014.Acum, jucatoarea de 26 de ani a ajuns pe locul 119 WTA , insa in ultimii ani s-a remarcat mai mult prin pictoriale incendiare.Ea a fost si accidentata de cateva ori, insa la turneele de tenis a devenit o obisnuinta sa fie eliminata in primele tururi. In 2021, Bouchard a ratat calificarea la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open , pentru a doua oara la rand.Cea mai buna clasare a canadiencei in topul WTA este locul 5 in 2014.